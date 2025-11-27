PABLO MIRA – THEATRE LE COLBERT Toulon

PABLO MIRA Début : 2026-10-02 à 20:30. Tarif : – euros.

C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème.Et ça va vous parler : les gens qui rendent ce pays invivable. Pablo a donc décidé pour ce 3ème spectacle de laisser libre cours à son agacement sur les petites choses de la vie qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix.?Il y a donc les petites choses mais il va aussi parler des grandes tendances sociétales qu’il n’arrive pas à comprendre (et pourtant il est HPI) et qui mettent à rude épreuve son self-control.?Enfin il évoquera, dans un registre un peu plus personnel comment il parvient à gâcher sa propre vie au quotidien.Spoiler alert : ça va parler névroses. Vous savez tout. On se dit à bientôt ?

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83