Pachamama – Cinématographe (Le) Nantes, 28 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-28 14:00 – 15:15

Gratuit : non Plein tarif : 6 €Tarif réduit : 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, Université permanente, Moneko)Tarif réduit : 3 € (Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public

Tepulpaï et Naïra vivent dans un petit village au cœur de la Cordillère des Andes. Leur vie est rythmée par leurs offrandes à celle qu’ils nomment Pachamama, la Terre-Mère nourricière. Lorsque la Huaca, totem protecteur de leur village, est confisquée par les Incas, les deux amis prennent la route de Cuzco, la capitale royale. « Pachamama » est original à bien des égards, par sa forme, avec un graphisme qui joue avec la géométrie et une palette de couleurs étonnante, mais aussi bien sûr par le choix de l’endroit et de la période à laquelle se situe cette histoire : la civilisation précolombienne en s’attachant aux peuples andins d’Argentine et du Pérou qui la constituent. Durée : 1h12 Jeune public à partir de 7 ans Accessibilité :> Sous-titrage SME disponible pour les personnes sourdes ou malentendantes,> Audiodescription disponible pour les personnes aveugles ou malvoyantes, .Pour plus de renseignements sur ces dispositifs, contactez le Cinématographe par mail à [publics@lecinematographe.com](mailto:publics@lecinematographe.com)

