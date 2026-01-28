Pack Journée Lorleau
Pack Journée Lorleau dimanche 22 mars 2026.
Pack Journée
21 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Pack Journée 55 euros (coaching inclus) 1 Pôle Bending, 1 Barrel Race et 1 CSO
Matin Concours Barrel Race et/ou Pole Bending
Coaching (Reco, détente)
Coaching à 10 euros
Parcours 10 euros
Après-midi (3ème étape): Challenge de Printemps CSO
Coaching (Reco, détente)
Coaching à 15 euros
Parcours 15 euros .
21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22
