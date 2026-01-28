Pack Journée Lorleau

Pack Journée

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Pack Journée 55 euros (coaching inclus) 1 Pôle Bending, 1 Barrel Race et 1 CSO

Matin Concours Barrel Race et/ou Pole Bending

Coaching (Reco, détente)

Coaching à 10 euros

Parcours 10 euros

Après-midi (3ème étape): Challenge de Printemps CSO

Coaching (Reco, détente)

Coaching à 15 euros

Parcours 15 euros .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

