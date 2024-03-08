PACKAGE GOSPEL POUR 100 VOIX – ARCADIUM Annecy
PACKAGE GOSPEL POUR 100 VOIX – ARCADIUM Annecy samedi 28 mars 2026.
PACKAGE GOSPEL POUR 100 VOIX Début : 2026-03-28 à 20:30. Tarif : – euros.
EWILONA SPRL PRESENTE : PACKAGE GOSPEL POUR 100 VOIXPRESTATION PRESTIGE – 1 place en carré OR – 1 rencontre avec les artistes en backstage à la fin du spectacle (rendez-vous devant la scène à cour).- 1 CD ou DVD.- 1 coupe de Champagne
Vous pouvez obtenir votre billet ici
ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74