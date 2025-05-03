PACKAGE GOSPEL POUR 100 VOIX – PRESTATION GOSPEL POUR 100 VOIX – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours
PACKAGE GOSPEL POUR 100 VOIX – PRESTATION GOSPEL POUR 100 VOIX Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.
EWILONA SPRL PRESENTE : PACKAGE GOSPEL POUR 100 VOIXPRESTATION PRESTIGE – 1 place en place prestige.- 1 rencontre avec les artistes en backstage à la fin du spectacle (rendez vous devant la scène à cour).- 1 CD ou DVD.- 1 coupe de Champagne
PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37