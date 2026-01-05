Package spécial week-end Henri IV visite guidée et déjeuner à emporter

8 rue de la Poissonnerie Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Un samedi avec Henri IV. À l’occasion du week-end de Henri IV, déambulez à travers la ville sur les pas du seul roi de France sacré en la Cathédrale Notre-Dame de Chartres.

Françoise Faraut, votre guide, vous dévoilera les lieux emblématiques de la ville où celui que l’on surnommait le Vert Galant a laissé son empreinte. Entre anecdotes et légendes, embarquez dans l’histoire de Chartres au XVIe siècle et laissez-vous surprendre par cette visite privilégiée rendant hommage à l’illustre monarque. Un moment captivant et plein de surprises vous attend ! 25 .

8 rue de la Poissonnerie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Saturday with Henri IV. On the occasion of the Henri IV weekend, stroll through the city in the footsteps of the only king of France to be crowned in Chartres’ Notre-Dame Cathedral.

L’événement Package spécial week-end Henri IV visite guidée et déjeuner à emporter Chartres a été mis à jour le 2026-01-05 par OT CHARTRES