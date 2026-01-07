Package spécial week-end Henri IV visite guidée et déjeuner à l’Ampitryon Chartres

Package spécial week-end Henri IV visite guidée et déjeuner à l’Ampitryon

8 rue de la Poissonnerie Chartres Eure-et-Loir

À l’occasion du week-end de Henri IV, déambulez à travers la ville sur les pas du seul roi de France sacré en la Cathédrale Notre-Dame de Chartres.Familles

À l’occasion du week-end de Henri IV, déambulez à travers la ville sur les pas du seul roi de France sacré en la Cathédrale Notre-Dame de Chartres. Françoise Faraut, votre guide, vous dévoilera les lieux emblématiques de la ville où celui que l’on surnommait le Vert Galant a laissé son empreinte. Le commentaire de Françoise Henri IV est l’un de nos rois les plus populaires… et comme tout personnage romanesque, sa vie fut émaillée d’anecdotes qui ont contribué à sa légende ! Je me réjouis à l’idée d’en partager quelques-unes avec vous… et, aussi, de vous faire découvrir de nouveaux lieux qui nous parlent de Henri IV à Chartres. Entre anecdotes et légendes, embarquez dans l’histoire de Chartres au XVIe siècle et laissez-vous surprendre par cette visite privilégiée rendant hommage 45 .

8 rue de la Poissonnerie Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

On the occasion of the Henri IV weekend, stroll through the city in the footsteps of the only king of France to be crowned in Notre-Dame de Chartres Cathedral.

