Saint-Laurent-d’Olt

Packrafting et randonnée aquatique insolite

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

180

Tarif de base plein tarif

Stage de 2 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-23 2026-04-27 2026-04-29

De Saint Laurent d’Olt à Saint Geniez d’Olt, découvrez les rapides des gorges du Lot en packrafting avec Espaces Rivières.

Stages de 2 jours de 9h à 17h chaque jour lundi 20 et mardi 21 avril et mercredi 29 et jeudi 30 avril 180 €/personne

Sortie à la journée de 9h à 17h les 23, 24, 27 et 28 avril- 90€/personne

Equipement à prévoir

maillot de bain

sous-couches thermiques (collant long et t-shirt manches longues en synthétique ou laine. ATTENTION, pas de coton ! )

pull et pantalon en polaire

chaussures de sport fermées qui seront mouillée

tenue de rechange

serviette

bouteille d’eau (1L par personne)

pique-nique

Âge minimum 14 ans

Niveau de difficulté sportif

Savoir nager 25 m et s’immerger, absence de contre-indication médicale à la pratique des activités concernées

Nombre minimum de participants 3 personnes

Nombre maximum de participants 4 personnes

Sous réserve des conditions météo et des niveaux d’eau

Réservation à minima 2 jours à l’avance par téléphone 06 75 42 21 30 ou mail espacesrivieres@gmail.com

Paiement par Wero ou espèces 180 .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 75 42 21 30 espacesrivieres@gmail.com

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English :

From Saint Laurent d’Olt to Saint Geniez d’Olt, discover the rapids of the Lot gorges by packrafting with Espaces Rivières.

L’événement Packrafting et randonnée aquatique insolite Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)