Packrafting et randonnée aquatique insolite Saint-Laurent-d’Olt
Packrafting et randonnée aquatique insolite Saint-Laurent-d’Olt lundi 20 avril 2026.
Saint-Laurent-d’Olt
Packrafting et randonnée aquatique insolite
Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
180
Tarif de base plein tarif
Stage de 2 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-20
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-23 2026-04-27 2026-04-29
De Saint Laurent d’Olt à Saint Geniez d’Olt, découvrez les rapides des gorges du Lot en packrafting avec Espaces Rivières.
Stages de 2 jours de 9h à 17h chaque jour lundi 20 et mardi 21 avril et mercredi 29 et jeudi 30 avril 180 €/personne
Sortie à la journée de 9h à 17h les 23, 24, 27 et 28 avril- 90€/personne
Equipement à prévoir
maillot de bain
sous-couches thermiques (collant long et t-shirt manches longues en synthétique ou laine. ATTENTION, pas de coton ! )
pull et pantalon en polaire
chaussures de sport fermées qui seront mouillée
tenue de rechange
serviette
bouteille d’eau (1L par personne)
pique-nique
Âge minimum 14 ans
Niveau de difficulté sportif
Savoir nager 25 m et s’immerger, absence de contre-indication médicale à la pratique des activités concernées
Nombre minimum de participants 3 personnes
Nombre maximum de participants 4 personnes
Sous réserve des conditions météo et des niveaux d’eau
Réservation à minima 2 jours à l’avance par téléphone 06 75 42 21 30 ou mail espacesrivieres@gmail.com
Paiement par Wero ou espèces 180 .
Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 6 75 42 21 30 espacesrivieres@gmail.com
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English :
From Saint Laurent d’Olt to Saint Geniez d’Olt, discover the rapids of the Lot gorges by packrafting with Espaces Rivières.
L’événement Packrafting et randonnée aquatique insolite Saint-Laurent-d’Olt a été mis à jour le 2026-04-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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