Paco Tyson Sound System + C.H.I.C.H.I. + Aland.D + Discord – Clubbing Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 23:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dj set – House, techno Pour finir l’année en beauté ! Les patrons du festival Paco Tyson en formation rapprochée pour vous servir, comme à leur habitude, la savante potion dont ils ont le secret. Alan.D x C.H.I.C.H.I. x Discord = liquid love Mercredi 31 décembre 2025 de 23h30 à 4h30 (fin de musique)Fermeture à 5h du matin

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/



Afficher la carte du lieu Lieu Unique (le) et trouvez le meilleur itinéraire

