Pacours Halloween Ménestreau-en-Villette samedi 4 octobre 2025.

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Début : Mercredi 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-04

Cette année, pour Halloween, nous vous proposons un nouveau parcours maudit au Domaine du Ciran du Samedi 4 octobre au Dimanche 2 novembre 2025.

Depuis de nombreuses années, Zéphira, la sorcière, règne sur le Domaine du Ciran. Une étrange nouvelle s’est répandue Zéphira a volé les bonbons !

Que s’est-il passé et surtout où sont les bonbons ? Pour résoudre ce mystère vous devrez vous enfoncer dans la forêt et suivre les indications pour retracer les évènements de la veille.

Destiné à toute la famille, un parcours même pas peur y est inclus pour les tout-petits de 2 à 5 ans. Tout le monde peut venir déguisé ! 4.5 .

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

English :

This year, for Halloween, we’re offering a new cursed trail at Domaine du Ciran from Saturday, October 4 to Sunday, November 2, 2025.

German :

Dieses Jahr zu Halloween bieten wir Ihnen von Samstag, dem 4. Oktober, bis Sonntag, dem 2. November 2025, einen neuen verfluchten Parcours in der Domaine du Ciran an.

Italiano :

Quest’anno, per Halloween, proponiamo un nuovo percorso maledetto al Domaine du Ciran da sabato 4 ottobre a domenica 2 novembre 2025.

Espanol :

Este año, con motivo de Halloween, proponemos un nuevo sendero maldito en el Domaine du Ciran, del sábado 4 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025.

