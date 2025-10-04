Pacours Halloween Ménestreau-en-Villette
Pacours Halloween Ménestreau-en-Villette samedi 4 octobre 2025.
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
4.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Cette année, pour Halloween, nous vous proposons un nouveau parcours maudit au Domaine du Ciran du Samedi 4 octobre au Dimanche 2 novembre 2025.
Depuis de nombreuses années, Zéphira, la sorcière, règne sur le Domaine du Ciran. Une étrange nouvelle s’est répandue Zéphira a volé les bonbons !
Que s’est-il passé et surtout où sont les bonbons ? Pour résoudre ce mystère vous devrez vous enfoncer dans la forêt et suivre les indications pour retracer les évènements de la veille.
Destiné à toute la famille, un parcours même pas peur y est inclus pour les tout-petits de 2 à 5 ans. Tout le monde peut venir déguisé ! 4.5 .
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com
English :
This year, for Halloween, we’re offering a new cursed trail at Domaine du Ciran from Saturday, October 4 to Sunday, November 2, 2025.
German :
Dieses Jahr zu Halloween bieten wir Ihnen von Samstag, dem 4. Oktober, bis Sonntag, dem 2. November 2025, einen neuen verfluchten Parcours in der Domaine du Ciran an.
Italiano :
Quest’anno, per Halloween, proponiamo un nuovo percorso maledetto al Domaine du Ciran da sabato 4 ottobre a domenica 2 novembre 2025.
Espanol :
Este año, con motivo de Halloween, proponemos un nuevo sendero maldito en el Domaine du Ciran, del sábado 4 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025.
L’événement Pacours Halloween Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2025-09-23 par ADRT45