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Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan lundi 10 août 2026.

Adresse : avenue de Woolsack, derrière le camping

Ville : 40200 Mimizan

Département : Landes

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil

avenue de Woolsack, derrière le camping Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 19:30:00
fin : 2026-08-10 21:00:00

Date(s) :
2026-08-10

La tranquillité et la douceur du soir en paddle au crépuscule ! Vivez un moment unique au cœur de la réserve naturelle du lac, accompagnés par un moniteur.   .

avenue de Woolsack, derrière le camping Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44  contact@allwater.fr

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English : Paddle sur le lac au coucher du soleil

L’événement Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan

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