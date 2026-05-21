Mimizan

Paddle sur le lac au coucher du soleil

avenue de Woolsack, derrière le camping Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 19:30:00

fin : 2026-08-10 21:00:00

Date(s) :

2026-08-10

La tranquillité et la douceur du soir en paddle au crépuscule ! Vivez un moment unique au cœur de la réserve naturelle du lac, accompagnés par un moniteur. .

avenue de Woolsack, derrière le camping Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr

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English : Paddle sur le lac au coucher du soleil

L’événement Paddle sur le lac au coucher du soleil Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan