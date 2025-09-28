Paddle Yoga à Activague Lac de beaupuy Beaupuy

Paddle Yoga à Activague Lac de beaupuy Beaupuy dimanche 28 septembre 2025.

Paddle Yoga à Activague

Lac de beaupuy Activague Beaupuy Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Venez vous ressourcer au lac, dans un cadre paisible et propice au lâcher prise avec notre fabuleuse @Sarah

Rdv 10h au snack @activague avec maillot ou short /t-shirt, casquette, tongs et bouteille d’eau.

Venez vous ressourcer au lac, dans un cadre paisible et propice au lâcher prise avec notre fabuleuse @Sarah

Rdv 10h au snack @activague avec maillot ou short /t-shirt, casquette, tongs et bouteille d’eau. .

Lac de beaupuy Activague Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 01 70

English : Paddle Yoga à Activague

Come and recharge your batteries at the lake, in a peaceful setting conducive to letting go with our fabulous @Sarah

Meet at 10am at the @activague snack bar with swimsuit or shorts/t-shirt, cap, flip-flops and water bottle.

German : Paddle Yoga à Activague

Erholen Sie sich am See, in einer friedlichen Umgebung, die zum Loslassen einlädt, mit unserer fabelhaften @Sarah

Treffpunkt 10 Uhr in der Snackbar @activague mit Trikot oder Shorts /-T-Shirt, Kappe, Flip-Flops und Wasserflasche.

Italiano :

Venite a fare il pieno di energia al lago, in un ambiente tranquillo e favorevole a lasciarsi andare con la nostra favolosa @Sarah

Ritrovo alle ore 10 presso lo snack bar di @activague con costume da bagno o pantaloncini/maglietta, cuffia, infradito e bottiglia d’acqua.

Espanol : Paddle Yoga à Activague

Ven a recargar las pilas en el lago, en un entorno tranquilo propicio para dejarse llevar con nuestra fabulosa @Sarah

Quedamos a las 10h en el chiringuito de @activague con bañador o pantalón corto/camiseta, gorro, chanclas y botella de agua.

L’événement Paddle Yoga à Activague Beaupuy a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Val de Garonne