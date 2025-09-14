Paddle Yoga Le Minihic-sur-Rance

Paddle Yoga Le Minihic-sur-Rance dimanche 14 septembre 2025.

Paddle Yoga

Lieu de rdv communiqué à la réservation Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 16:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Offrez-vous un moment de bien-être unique avec une séance de paddle yoga sur la Rance. Entre équilibre, respiration et sérénité, laissez-vous porter par l’eau tout en vous connectant à la nature environnante. Une expérience apaisante pour le corps et l’esprit, au cœur d’un cadre naturel préservé.

Organisé par Fauméa Stand Up Paddle.

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation. .

Lieu de rdv communiqué à la réservation Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 68 08 26

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Paddle Yoga Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2025-08-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme