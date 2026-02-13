Paddle Yoga

Lieu de rdv communiqué à la réservation Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 13:30:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Les sorties paddle yoga associent une activité bien-être basée sur la respiration et les postures, avec l’activité glisse pratiquée sur un paddle.

Au cours de la séance des postures de yoga associées à la respiration de l’approche de Gasquet sont réalisées en harmonie sur le stand up paddle sur l’eau. Ces deux activités complémentaires se déroulent dans une baie sur la Rance choisi pour son calme et sa beauté.

Activité accessible quel que soit son niveau de pratique.

Le port d’un matériel de flottabilité combinaison (intégrale ou shorty selon la température de l’eau et de l’air) ou d’un gilet de sauvetage est obligatoire pour la sécurité des pratiquants. Soit le pratiquant apporte son propre matériel (conforme) ou soit le pratiquant inclus dans la prestation la location de la combinaison (5 euros supplémentaire) avec l’école de SUP.

Équipement à prévoir gourde d’eau, chapeau/casquette selon la météo, attache lunette si port de lunette

45 euros séance 2h30 (sans la location de la combinaison, ajout 5 euros location de la combinaison adaptée à la température)

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation.

Avec Fauméa Stand Up Paddle & Yoga .

Lieu de rdv communiqué à la réservation Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 68 08 26

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English :

L’événement Paddle Yoga Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme