Paddock Barbezilien

Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 14:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Rassemblement de voitures de sport toutes époques. Le Paddock est un format imaginé par le Rallye des Charentes pour créer des rendez-vous automobiles clairs, soignés et accessibles, où les voitures de sport occupent naturellement le centre de l’attention

.

Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 20 97 75 contact@rallyedescharentes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Paddock Barbezilien

A gathering of sports cars from all eras. Le Paddock is a format devised by Rallye des Charentes to create clear, well-organised and accessible motoring events, where sports cars naturally take centre stage.

L’événement Paddock Barbezilien Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme du Sud Charente