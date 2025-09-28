Paddock Ronçois Ronce les Bains La Tremblade

Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 13:00:00

2025-09-28

Exposition de voitures de prestige, sportives et de grand tourisme organisée par l’association Rallye des Charentes.

Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@rallyedescharentes.fr

English :

Exhibition of prestige, sports and grand touring cars organized by the association Rallye des Charentes.

German :

Ausstellung von Prestige-, Sport- und Touristikfahrzeugen, organisiert von der Vereinigung Rallye des Charentes.

Italiano :

Esposizione di auto di prestigio, sportive e da gran turismo organizzata dall’associazione Rallye des Charentes.

Espanol :

Exposición de coches de prestigio, deportivos y de gran turismo organizada por la asociación Rallye des Charentes.

