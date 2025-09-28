Paddock Ronçois Ronce les Bains La Tremblade
Paddock Ronçois Ronce les Bains La Tremblade dimanche 28 septembre 2025.
Paddock Ronçois
Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : Dimanche 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28 13:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Exposition de voitures de prestige, sportives et de grand tourisme organisée par l’association Rallye des Charentes.
Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@rallyedescharentes.fr
English :
Exhibition of prestige, sports and grand touring cars organized by the association Rallye des Charentes.
German :
Ausstellung von Prestige-, Sport- und Touristikfahrzeugen, organisiert von der Vereinigung Rallye des Charentes.
Italiano :
Esposizione di auto di prestigio, sportive e da gran turismo organizzata dall’associazione Rallye des Charentes.
Espanol :
Exposición de coches de prestigio, deportivos y de gran turismo organizada por la asociación Rallye des Charentes.
L’événement Paddock Ronçois La Tremblade a été mis à jour le 2025-08-11 par Mairie de La Tremblade