Paddock Ronçois Ronce les Bains La Tremblade dimanche 1 mars 2026.
Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 14:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Exposition de voitures de prestige, sportives et de grand tourisme organisée par l’association Rallye des Charentes.
Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 20 97 75 contact@rallyedescharentes.fr
English :
Exhibition of prestige, sports and grand touring cars organized by the association Rallye des Charentes.
L’événement Paddock Ronçois La Tremblade a été mis à jour le 2026-02-05 par Mairie de La Tremblade