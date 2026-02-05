Paddock Ronçois Ronce les Bains La Tremblade

Paddock Ronçois

Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade Charente-Maritime

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 14:00:00

2026-03-01

Exposition de voitures de prestige, sportives et de grand tourisme organisée par l’association Rallye des Charentes.

Ronce les Bains Place Brochard La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 20 97 75 contact@rallyedescharentes.fr

Exhibition of prestige, sports and grand touring cars organized by the association Rallye des Charentes.

L’événement Paddock Ronçois La Tremblade a été mis à jour le 2026-02-05 par Mairie de La Tremblade