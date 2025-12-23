Padel X Live Caen

Padel X Live

C’est le grand retour du tournoi international de padel en Normandie, du 19 au 24 janvier ! Et pour clôturer cet événement en beauté, l’artiste international Feder viendra enflammer le parc des expositions avec un dj set de 90 min dans une ambiance qui promet d’être incroyable !

Le Padel X Live est une étape du circuit mondial de padel (3e plus haut niveau). Il accueillera des joueurs-ses du top 50 mondial ainsi que les meilleures paires françaises. Les phases qualificatives se dérouleront à PadelShot Caen Mondeville du lundi au jeudi, puis direction le Parc des Expositions de Caen pour les demi-finales et finales le vendredi et samedi !

Et pour clôturer cet événement en beauté, l’artiste international Feder viendra enflammer le parc des expositions avec un dj set de 90 min dans une ambiance qui promet d’être incroyable !

Sport, spectacle et émotions seront réunis pour faire de cet événement un rendez-vous incontournable du calendrier international du padel !

Infos et réservations www.padelvikings.com .

Parc des expositions Caen 14000 Calvados Normandie

English : Padel X Live

The international padel tournament returns to Normandy from January 19 to 24! And to round off the event in style, international artist Feder will be bringing the Parc des Expositions to life with a 90-minute dj set in what promises to be an incredible atmosphere!

