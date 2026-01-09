PADI Dive & Ride Tour Quai Charles de Gaulle Sanary-sur-Mer

PADI Dive & Ride Tour

Quai Charles de Gaulle Le Port de Sanary Sanary-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Rejoignez PADI et la communauté des plongeurs pour un voyage sur terre et dans l’océan. Rencontrez de nouvelles personnes et partagez votre amour pour l’océan lors d’un voyage épique.

Quai Charles de Gaulle Le Port de Sanary Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : PADI Dive & Ride Tour

Join PADI and the Diving community on a journey on land and in the ocean. Connect with new people and share your love for the Ocean on an epic jounery.

L’événement PADI Dive & Ride Tour Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer