PADI Dive & Ride Tour Quai Charles de Gaulle Sanary-sur-Mer
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24
2026-05-23
Rejoignez PADI et la communauté des plongeurs pour un voyage sur terre et dans l’océan. Rencontrez de nouvelles personnes et partagez votre amour pour l’océan lors d’un voyage épique.
Quai Charles de Gaulle Le Port de Sanary Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
English : PADI Dive & Ride Tour
Join PADI and the Diving community on a journey on land and in the ocean. Connect with new people and share your love for the Ocean on an epic jounery.
