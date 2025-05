Paëlla caritative à Saint-Rémy-de-Provence – Saint-Rémy-de-Provence, 5 juillet 2025 12:00, Saint-Rémy-de-Provence.

Bouches-du-Rhône

Paëlla caritative à Saint-Rémy-de-Provence Samedi 5 juillet 2025 à 12h. Place du Général de Gaulle Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-07-05 12:00:00

Retrouvez l’association Fraternité Solidarité Abéné Sénégal pour une Paëlla caritative le samedi 5 juillet à 12h00.Familles

C’est le retour de la paëlla caritative annuelle !!



À partir de 12h, rejoignez la Place du Général de Gaulle (sous le préau bouliste) et régalez-vous en famille ou entre amis. Profitez d’un menu complet, composé de apéritif, paëlla, fromage, dessert, boissons inclus.

Cette manifestation permet de récolter des fonds pour financer les actions de l’association.



Inscription avant le mercredi 2 juillet. .

Place du Général de Gaulle

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 11 50 michel.bellemere@sfr.fr

English :

Join Fraternité Solidarité Abéné Sénégal for a charity paëlla on Saturday 5 July at 12 noon.

German :

Treffen Sie den Verein Fraternité Solidarité Abéné Sénégal zu einer karitativen Paëlla am Samstag, den 5. Juli um 12.00 Uhr.

Italiano :

Unitevi alla Fraternité Solidarité Abéné Sénégal per una paëlla di beneficenza sabato 5 luglio alle 12.00.

Espanol :

Únase a Fraternité Solidarité Abéné Sénégal para una paëlla benéfica el sábado 5 de julio a las 12.00 horas.

