Paëlla et Bal des pompiers Messanges

Paëlla et Bal des pompiers Messanges dimanche 13 juillet 2025.

Paëlla et Bal des pompiers

Halle couverte Messanges Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Entrée gratuite,

au menu repas paella (fromage et dessert inclus)

buvette sur place

Réservation possible sur instagram

Réservation possible sur instagram .

Halle couverte Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 93 10

English : Paëlla et Bal des pompiers

Free admission,

menu: paella (cheese and dessert included)

refreshment bar on site

Reservations on instagram

German : Paëlla et Bal des pompiers

Der Eintritt ist frei,

auf der Speisekarte: Paella-Mahlzeit (Käse und Dessert inbegriffen)

getränkestand vor Ort

Reservierungen sind auf instagram möglich

Italiano :

Ingresso libero,

menu: paella (formaggio e dessert inclusi)

bar per rinfreschi in loco

Prenotazioni possibili su instagram

Espanol : Paëlla et Bal des pompiers

Entrada gratuita,

en el menú: paella (queso y postre incluidos)

bar de refrescos in situ

Posibilidad de reservar en instagram

L’événement Paëlla et Bal des pompiers Messanges a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Messanges