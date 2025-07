Paëlla et concert d’Ingalawash | Pradelles Pradelles

Place de la Halle Pradelles Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Soirée paëlla dés 19h30.

Concert avec Ingalawash;

Feux d’artifices en soirée

Réservation du repas avant le 8 juillet

Place de la Halle Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 19 67 15

English :

Paëlla evening from 7:30pm.

Concert with Ingalawash;

Fireworks in the evening

Reservation for the meal before July 8

German :

Paella-Abend ab 19:30 Uhr.

Konzert mit Ingalawash;

Feuerwerk am Abend

Reservierung des Essens bis zum 8. Juli

Italiano :

Serata dedicata alla paella dalle 19.30.

Concerto con gli Ingalawash;

Fuochi d’artificio la sera

Prenotazione per il pasto entro l’8 luglio

Espanol :

Velada de paella a partir de las 19.30 h.

Concierto con Ingalawash;

Fuegos artificiales por la noche

Reserva para la comida antes del 8 de julio

