Paëlla géante – Aurec-sur-Loire 21 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Paëlla géante Base de loisirs Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

la part de paëlla

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Paëlla géante et soirée année 80 avec la chanteuse Stéphanie.

Buvette sur place.

Sur réservation.

Base de loisirs

Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 16 45 76

English :

Giant paëlla and 80s party with singer Stéphanie.

Refreshment bar on site.

Reservations required.

German :

Riesige Paëlla und 80er-Jahre-Abend mit der Sängerin Stéphanie.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Auf Vorbestellung.

Italiano :

Paëlla gigante e festa anni ’80 con la cantante Stéphanie.

Bar di ristoro in loco.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Paëlla gigante y fiesta de los 80 con la cantante Stéphanie.

Bar de refrescos in situ.

Reserva obligatoria.

