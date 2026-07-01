Informations pratiques

Listrac-de-Durèze

Paëlla gourmande

Salle polyvalente Listrac-de-Durèze Gironde

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Paëlla gourmande au feu de bois organisée par le Comité des fêtes de Listrac-de-Durèze à 20h.

Animation par Seb & Paul Events.

Dans la limite des places disponibles!

RRéservation au 06 48 99 02 86.

Apportez vos couverts! .

Salle polyvalente Listrac-de-Durèze 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 99 02 86

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English : Paëlla gourmande

L’événement Paëlla gourmande Listrac-de-Durèze a été mis à jour le 2026-07-01 par OT du Pays Foyen