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AGENDA · Listrac-de-Durèze

Paëlla gourmande Listrac-de-Durèze

samedi 11 juillet 2026 · Listrac-de-Durèze

Paëlla gourmande Listrac-de-Durèze

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
33790 Listrac-de-Durèze
Département
Gironde
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif

Listrac-de-Durèze

Paëlla gourmande

Salle polyvalente Listrac-de-Durèze Gironde

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Paëlla gourmande au feu de bois organisée par le Comité des fêtes de Listrac-de-Durèze à 20h.
Animation par Seb & Paul Events.
Dans la limite des places disponibles!
RRéservation au 06 48 99 02 86.
Apportez vos couverts!   .

Salle polyvalente Listrac-de-Durèze 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 99 02 86 

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English : Paëlla gourmande

L’événement Paëlla gourmande Listrac-de-Durèze a été mis à jour le 2026-07-01 par OT du Pays Foyen