Paëlla gourmande Listrac-de-Durèze
samedi 11 juillet 2026 · Listrac-de-Durèze
Informations pratiques
Listrac-de-Durèze
Paëlla gourmande
Salle polyvalente Listrac-de-Durèze Gironde
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Paëlla gourmande au feu de bois organisée par le Comité des fêtes de Listrac-de-Durèze à 20h.
Animation par Seb & Paul Events.
Dans la limite des places disponibles!
RRéservation au 06 48 99 02 86.
Apportez vos couverts! .
Salle polyvalente Listrac-de-Durèze 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 99 02 86
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English : Paëlla gourmande
L’événement Paëlla gourmande Listrac-de-Durèze a été mis à jour le 2026-07-01 par OT du Pays Foyen