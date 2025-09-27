Paëlla maison Mérignac
Paëlla maison Mérignac samedi 27 septembre 2025.
Paëlla maison
Salle des fêtes de Mérignac Mérignac Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-27 23:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Le grand retour de « la Paëlla Maison » made in Sousmoulins Loisirs Culture est annoncé !
.
Salle des fêtes de Mérignac Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 52 60 13 slcsousmoulins@gmail.com
English :
The grand return of the « Paëlla Maison » made in Sousmoulins Loisirs Culture is announced!
German :
Die große Rückkehr von « La Paëlla Maison » made in Sousmoulins Loisirs Culture ist angekündigt!
Italiano :
È stato annunciato il grande ritorno della « Paëlla Maison » di Sousmoulins Loisirs Culture!
Espanol :
¡Se anuncia el gran regreso de la « Paëlla Maison » made in Sousmoulins Loisirs Culture!
L’événement Paëlla maison Mérignac a été mis à jour le 2025-07-17 par Offices de Tourisme de Jonzac