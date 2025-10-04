Paëlla Meaulne-Vitray
Paëlla Meaulne-Vitray samedi 4 octobre 2025.
Paëlla
ESOX Meaulne Meaulne-Vitray Allier
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
L’association Esox organise une grande paella conviviale à la salle Alain Fournier de Meaulne Vitray le samedi 4 octobre.
ESOX Meaulne Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 97 73 dav.seve@wanadoo.fr
English :
The Esox association is organizing a large-scale paella party at the Salle Alain Fournier in Meaulne Vitray on Saturday October 4.
German :
Der Verein Esox organisiert am Samstag, den 4. Oktober, eine große, gesellige Paella im Saal Alain Fournier in Meaulne Vitray.
Italiano :
L’associazione Esox organizza una grande festa della paella presso la Salle Alain Fournier di Meaulne Vitray sabato 4 ottobre.
Espanol :
La asociación Esox organiza el sábado 4 de octubre una gran paellada en la Salle Alain Fournier de Meaulne Vitray.
