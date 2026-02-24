Paëlla Party de l’Ecole Saint Joseph de Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne

Paëlla Party de l’Ecole Saint Joseph de Moirans-en-Montagne

16 Rue du Jura Moirans-en-Montagne

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21 14:00:00

2026-03-21

Paëlla party de l’APEL Ecole Saint-Joseph à emporter. Au profit des élèves. A partir de 11h dans la cour de l’école. Récupération des commandes jusqu’à 14h. Buvette, hot-dogs. Portion de 400g 12€ la part (poulet, chorizo, riz, fruits de mer). Réservation jusqu’au 09 mars par téléphone 03 84 42 30 32 .

16 Rue du Jura Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 30 32

