Paëlla Soirée dansante Chemin des Aires Orgon

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 19h30. Chemin des Aires Arènes Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Paëlla aux Arènes animée par Mister Jérémy M organisée par le Club Taurin La Bouvine.

Sur réservation par téléphone ou au Bar de l’Avenir. .

Chemin des Aires Arènes Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 63 40 43

English :

Paëlla at the Arena, hosted by Mister Jérémy M and organized by Club Taurin La Bouvine.

German :

Paëlla in den Arenen, moderiert von Mister Jérémy M, organisiert vom Taurin Club La Bouvine.

Italiano :

Paëlla all’Arena, presentata da Mister Jérémy M e organizzata dal Club Taurin La Bouvine.

Espanol :

Paëlla en la Arena, presentada por Mister Jérémy M y organizada por el Club Taurin La Bouvine.

L’événement Paëlla Soirée dansante Orgon a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence