Pagaill & Shadeblauck Saison Culturelle Bédée Bédée
Pagaill & Shadeblauck Saison Culturelle Bédée Bédée vendredi 28 novembre 2025.
Pagaill & Shadeblauck Saison Culturelle Bédée
Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Dans le cadre de la saison culturelle de Bédée, la salle LaCoustik accueille le vendredi 28 novembre à 20h le spectacle Pagaill & Shadeblauck.
Gratuit. Sur réservation. .
Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Pagaill & Shadeblauck Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Montfort Communauté