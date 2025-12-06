Pagaille #2 Mulhouse

Pagaille #2

Samedi 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06 23:59:00

2025-12-06 2025-12-07

Les Collectifs Sonores Mulhousiens (CSM) vous donnent rendez-vous au Noumatrouff pour la seconde édition de leur soirée Pagaille.

De 20h à 4h, 12 artistes DJs se succédent, seuls ou en b2b, occupant les deux salles du Noumatrouff. La grande salle est orientée techno, latino tek, trance et UK garage. Le club propose une programmation musicale contrastant avec celle de la grande salle, animant le coin chill et l’espace bar. De plus, 5 artistes Drag performeront de 21h30 à 23h. Un foodtruck, des stands associatifs et une Safe Team sont également présents.

Cette soirée est organisée avec le soutien de la CSTE et du Noumatrouff.

Les Collectifs Sonores Mulhousiens (CSM) est une association créé en 2024, réunissant plusieurs associations mulhousiennes engagées dans la vie culturelle Bass Couture, Collectif Cadence, La Tartine et Zam Zam. Réunis autour d’une passion commune, les musiques électroniques, les CSM portent les valeurs d’inclusion, de bienveillance et de tolérance.

La première édition de leur soirée PAGAILLE en avril 2024, avait marqué leur création et avait permis la collecte de fonds pour aider à financer les PRIDE 2024 et 2025 de Mulhouse. .

Rue Alain Bashung Mulhouse 68200 Haut-Rhin

