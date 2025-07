Paganica de l’Eté Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Paganica de l’Eté Bosc-Guérard-Saint-Adrien dimanche 13 juillet 2025.

Paganica de l’Eté

Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 09:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Ugolf Rouen Forêt verte à Bosc-Guérard Saint-Adrien propose une animation estivale en petit comité, limitée à 50 personnes !

Souhaïla ,la cheffe de cuisine, vous régalera avec son délicieux couscous.

Les inscriptions se font au 02 35 33 62 94.

Une participation de 20 € est demandée pour les personnes extérieures au club.

Au programme concours de putting et tirage au sort avec de belles surprises à gagner !

Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 94

English : Paganica de l’Eté

Ugolf Rouen Forêt verte in Bosc-Guérard Saint-Adrien is offering a small-scale summer event, limited to 50 people!

Souhaïla, the head chef, will delight you with her delicious couscous.

To register, call 02 35 33 62 94.

A fee of ? 20 will be charged for non-members.

On the program: putting contest and prize draw with great surprises to be won!

German :

Ugolf Rouen Forêt verte in Bosc-Guérard Saint-Adrien bietet eine Sommeranimation im kleinen Kreis, die auf 50 Personen begrenzt ist!

Souhaïla ,die Küchenchefin, wird Sie mit ihrem köstlichen Couscous verwöhnen.

Anmeldungen können Sie unter der Nummer 02 35 33 62 94 vornehmen.

Für Personen außerhalb des Clubs wird eine Teilnahmegebühr von 20 ? erhoben.

Auf dem Programm: Putting-Wettbewerb und Verlosung mit schönen Überraschungen zu gewinnen!

Italiano :

L’Ugolf Rouen Forêt verte di Bosc-Guérard Saint-Adrien propone un evento estivo per piccoli gruppi, limitato a 50 persone!

Souhaïla, il capo cuoco, vi delizierà con il suo delizioso couscous.

Per iscriversi, chiamare il numero 02 35 33 62 94.

Per i non soci è prevista una quota di 20 euro.

In programma: concorso di messa in tavola e sorteggio di premi con grandi sorprese in palio!

Espanol :

Ugolf Rouen Forêt verte, en Bosc-Guérard Saint-Adrien, ofrece un evento estival para grupos reducidos, limitado a 50 personas

Souhaïla, la jefa de cocina, le deleitará con su delicioso cuscús.

Para inscribirse, llame al 02 35 33 62 94.

Se cobrará una cuota de 20 euros a los no socios.

En el programa: concurso de puesta en escena y sorteo de regalos con grandes sorpresas

