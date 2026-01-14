Page 22 Totems Pacé Samedi 7 février, 17h00 Ille-et-Vilaine

Concert lecture

Un comédien découvre les textes choisis par les spectateurs parmi les livres de la bibliothèque au moment de les lire. Un musicien sculpte des paysages sonores. Page 22 est un moment improvisé qui unit toutes les générations, une création unique à chaque représentation.

Samedi 7 février à 17h.

Tout public, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T18:30:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



