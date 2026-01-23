Pages et cépages en partenariat avec Les caves du coin Place Gourmande aux Caves du coin Saint-Malo

Pages et cépages en partenariat avec Les caves du coin

Place Gourmande aux Caves du coin 6 Rue de la Balue Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-11 19:00:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Nul n’est censé ignorer la Loire

Dégustation de vins Présentation de livres.

Vous qui connaissez bien La Droguerie, vous savez que nous sommes toujours partants pour de nouvelles aventures ! C’est donc avec beaucoup de bonheur que nous vous proposons la première édition d’un mariage forcément heureux entre les livres et le vin. En partenariat avec Les Caves du coin et son caviste Paul Archambaud, nous partons explorer un territoire et pour cette première soirée, ce sera la Loire nous vous proposerons des coups de coeur littéraires variés liés à cette région, agrémentés de moments de dégustation de différents vins, eux aussi liés à la Loire.

Alors, elle n’est pas belle, cette idée ?

La soirée aura lieu aux Caves du coin (Place Gourmande 6 rue de la Balue)

Attention nombre de places limité, réservation obligatoire

Participation 5 € .

