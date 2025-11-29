Pages et Cépages Littéraires #1 Librairie Bossuet Toul

Pages et Cépages Littéraires #1

Librairie Bossuet 21 rue Michâtel Toul Meurthe-et-Moselle

Séance de dédicaces avec Gilles Laporte à la librairie Bossuet de 15h à 18h, suivie d’un moment privilégié avec l’auteur dès 18h30.

Soirée sur réservation obligatoire par téléphone qui se déroulera Au Bouchon By Isa planche apéritive et un verre pour 10€.Adultes

Librairie Bossuet 21 rue Michâtel Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 67 31 29 11

English :

Book signing with Gilles Laporte at the Bossuet bookshop from 3 pm to 6 pm, followed by a private chat with the author from 6:30 pm.

Evening must be booked in advance by telephone, and will take place at Au Bouchon By Isa aperitif board and a glass for 10?

German :

Signierstunde mit Gilles Laporte in der Buchhandlung Bossuet von 15:00 bis 18:00 Uhr, gefolgt von einem besonderen Moment mit dem Autor ab 18:30 Uhr.

Der Abend findet im Au Bouchon By Isa statt und muss telefonisch reserviert werden Aperitifbrett und ein Glas für 10?

Italiano :

Firma del libro con Gilles Laporte presso la libreria Bossuet dalle 15.00 alle 18.00, seguita da una chiacchierata privata con l’autore dalle 18.30.

La serata deve essere prenotata telefonicamente e si svolgerà presso Au Bouchon By Isa aperitivo e drink per 10?

Espanol :

Firma de libros con Gilles Laporte en la librería Bossuet de 15.00 a 18.00 h., seguida de una charla privada con el autor a partir de las 18.30 h.

La velada debe reservarse con antelación por teléfono y tendrá lugar en Au Bouchon By Isa: un aperitivo y una copa por 10?

