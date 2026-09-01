« Pages et Pas-Sages » vous donne rendez-vous Médiathèque Aliénor Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

« Pages et Pas-Sages » vous donne rendez-vous

Médiathèque Aliénor 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

.

Médiathèque Aliénor 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 60 42 conseil.sages@talmontsainthilaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement « Pages et Pas-Sages » vous donne rendez-vous Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral