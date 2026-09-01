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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

« Pages et Pas-Sages » vous donne rendez-vous Médiathèque Aliénor Talmont-Saint-Hilaire

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Aliénor · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Aliénor
Adresse
1 Passage de L Hôtel de ville
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

« Pages et Pas-Sages » vous donne rendez-vous

Médiathèque Aliénor 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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Médiathèque Aliénor 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 60 42  conseil.sages@talmontsainthilaire.fr

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English :

L’événement « Pages et Pas-Sages » vous donne rendez-vous Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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