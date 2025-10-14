PAGNOL LA FABULEUSE HISTOIRE – SALLE DES FETES Suze-La-Rousse

PAGNOL LA FABULEUSE HISTOIRE – SALLE DES FETES Suze-La-Rousse mardi 14 octobre 2025.

PAGNOL LA FABULEUSE HISTOIRE Début : 2025-10-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Nous voila partis dans l’enfance de Marcel dans les collines d’Aubagne et du Garlaban , avec les passages les plus marquants de « La gloire de mon père et le château de ma mère» mais aussi »Manon des sources» La dictée du prof Topaze»,«la célèbre partie de cartes»et les scènes les plus drôles de la Trilogie,Le Schpountz»La fille du puisatier «La femme du boulanger»et la célèbre Pomponette…qui interprètera la célèbre Pomponette…?(Le passage préféré du public) «Pagnol La fabuleuse histoire» est une pièce de théâtre comique également adapté pour le jeune public et la plus plébiscité par les collèges dans le cadre des actions éducatives du département 13 et les mairies pour les écoles.Ce spectacle a été choisi par la famille Pagnol et la commune d’Aubagne pour l’anniversaire de Marcel Pagnol le 28 février 2022 parmi 42 spectacles de compagnies théâtre interprétant les œuvres Pagnol.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE DES FETES ROUTE DE BOLLENE 26790 Suze-La-Rousse 26