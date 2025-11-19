PAH Actualité du Patrimoine, CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, COLLOQUE LES CHARENTAIS SOUS L’OCCUPATION 1940-1944 Salle des Fêtes Chasseneuil-sur-Bonnieure

PAH Actualité du Patrimoine, CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, COLLOQUE LES CHARENTAIS SOUS L’OCCUPATION 1940-1944

Salle des Fêtes Place des Halles Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 09:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Rdv à la salle des fêtes, place des halles, gratuit

.

Salle des Fêtes Place des Halles Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

English :

Meeting place: salle des fêtes, place des halles, free of charge

German :

Rdv à la salle des fêtes, place des halles, kostenlos

Italiano :

Luogo di incontro: salle des fêtes, place des halles, gratuito

Espanol :

Lugar de encuentro: salle des fêtes, place des halles, gratuito

L’événement PAH Actualité du Patrimoine, CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, COLLOQUE LES CHARENTAIS SOUS L’OCCUPATION 1940-1944 Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Charente Limousine