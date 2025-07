PAH atelier anfant, Réalisation d’un Vitrail en papier Confolens

PAH atelier anfant, Réalisation d’un Vitrail en papier Confolens mercredi 6 août 2025.

château de Saint-Germain Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Début : 2025-08-06 15:00:00

fin : 2025-08-06 17:00:00

2025-08-06

Rdv au château, maximum 8 enfants, à partir de 8 ans,

château de Saint-Germain Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

English :

Meeting point at the château, maximum 8 children, aged 8 and over,

German :

Rdv am Schloss, maximal 8 Kinder, ab 8 Jahren,

Italiano :

Punto d’incontro al castello, massimo 8 bambini a partire dagli 8 anni,

Espanol :

Punto de encuentro en el castillo, máximo 8 niños a partir de 8 años,

