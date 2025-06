PAH Ateliers enfants au château de Saint-Germain, Origami, création d’une guirlande lumineuse Confolens 7 juillet 2025 15:00

Charente

PAH Ateliers enfants au château de Saint-Germain, Origami, création d’une guirlande lumineuse château de Saint-Germain Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-07 15:00:00

fin : 2025-07-07 17:00:00

2025-07-07

Atelier origami création d’une guirlande lumineuse avec des boutons de lotus

A partir de 9 ans, gratuit moins de 12 ans

Réservation obligatoire

château de Saint-Germain

Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

English :

Origami workshop creating a light garland with lotus buttons

Ages 9 and up, free for under-12s

Reservation required

German :

Origami-Workshop Erstellen einer Lichterkette aus Lotusknospen

Ab 9 Jahren, kostenlos unter 12 Jahren

Reservierung erforderlich

Italiano :

Laboratorio di origami creazione di una ghirlanda luminosa con bottoni di loto

Da 9 anni, gratuito per i minori di 12 anni

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Taller de papiroflexia creación de una guirnalda luminosa con botones de loto

A partir de 9 años, gratis para menores de 12 años

Imprescindible reservar

L’événement PAH Ateliers enfants au château de Saint-Germain, Origami, création d’une guirlande lumineuse Confolens a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme Charente Limousine