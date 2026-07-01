Informations pratiques

Abzac

PAH- Balade Patrimoniale, CHERVES-CHÂTELARS, LE SENTIER DE LA MÉMOIRE

Place de l’église Abzac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins d 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30 09:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Rdv au lieu-dit le Châtelars, devant les vestiges du prieuré

.

Place de l’église Abzac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Meet at a place called Le Ch%E2telars, in front of the ruins of the priory

L’événement PAH- Balade Patrimoniale, CHERVES-CHÂTELARS, LE SENTIER DE LA MÉMOIRE Abzac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine