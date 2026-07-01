UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Abzac

PAH- Balade Patrimoniale, CHERVES-CHÂTELARS, LE SENTIER DE LA MÉMOIRE Abzac

jeudi 30 juillet 2026 · Abzac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
16500 Abzac
Département
Charente
Tarif
5 5 5 gratuit moins d 12 ans

Abzac

PAH- Balade Patrimoniale, CHERVES-CHÂTELARS, LE SENTIER DE LA MÉMOIRE

Place de l’église Abzac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins d 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 09:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Rdv au lieu-dit le Châtelars, devant les vestiges du prieuré
  .

Place de l’église Abzac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at a place called Le Ch%E2telars, in front of the ruins of the priory

L’événement PAH- Balade Patrimoniale, CHERVES-CHÂTELARS, LE SENTIER DE LA MÉMOIRE Abzac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine