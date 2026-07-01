PAH- Balade Patrimoniale, CHERVES-CHÂTELARS, LE SENTIER DE LA MÉMOIRE Abzac
jeudi 30 juillet 2026 · Abzac
Informations pratiques
Abzac
PAH- Balade Patrimoniale, CHERVES-CHÂTELARS, LE SENTIER DE LA MÉMOIRE
Place de l’église Abzac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins d 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 09:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Rdv au lieu-dit le Châtelars, devant les vestiges du prieuré
.
Place de l’église Abzac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Meet at a place called Le Ch%E2telars, in front of the ruins of the priory
L’événement PAH- Balade Patrimoniale, CHERVES-CHÂTELARS, LE SENTIER DE LA MÉMOIRE Abzac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine