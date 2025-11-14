PAH Conférence, TERRES DE HAUTE-CHARENTE ROUMAZIÈRES-LOUBERT, TERRES DE HAUTE-CHARENTE, UNE HISTOIRE ET UN PATRIMOINE MOULÉS DANS L’ARGILE Terres-de-Haute-Charente

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PAH Conférence, TERRES DE HAUTE-CHARENTE ROUMAZIÈRES-LOUBERT, TERRES DE HAUTE-CHARENTE, UNE HISTOIRE ET UN PATRIMOINE MOULÉS DANS L’ARGILE

6 place du marché Terres-de-Haute-Charente Charente

Début : 2025-11-14 18:00:00
2025-11-14

Rdv à la Maison du Patrimoine, 6 place du marché, gratuit,
6 place du marché Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

English :

Meeting place: Maison du Patrimoine, 6 place du marché, free,

German :

Treffpunkt: Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes), 6 place du marché, kostenlos,

Italiano :

Luogo di incontro: Maison du Patrimoine, 6 place du marché, gratuito,

Espanol :

Lugar de encuentro: Maison du Patrimoine, 6 place du marché, gratuito,

