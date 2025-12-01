PAH-Focus patrimoine ESSE, LE MONUMENT AUX MORTS Esse
PAH-Focus patrimoine ESSE, LE MONUMENT AUX MORTS Esse dimanche 14 décembre 2025.
PAH-Focus patrimoine ESSE, LE MONUMENT AUX MORTS
Eglise saint-etienne Esse Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Rdv sur place, à côté de l’église Saint-Étienne, gratuit
.
Eglise saint-etienne Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
English :
Rdv on site, next to Saint-Étienne church, free of charge
German :
Treffpunkt vor Ort, neben der Kirche Saint-Étienne, kostenlos
Italiano :
Punto di incontro in loco, accanto alla chiesa di Saint-Étienne, gratuito
Espanol :
Punto de encuentro in situ, junto a la iglesia de Saint-Étienne, gratuito
L’événement PAH-Focus patrimoine ESSE, LE MONUMENT AUX MORTS Esse a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Charente Limousine