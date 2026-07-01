PAH Les Monnuments à la bougie, Epenede, L’église Saint-Hilaire Épenède
samedi 18 juillet 2026 · Épenède
Informations pratiques
Épenède
PAH Les Monnuments à la bougie, Epenede, L’église Saint-Hilaire
Place de l’église Épenède Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 22:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Rendez-vous sur place
L’église Saint-Hilaire, qui pourrait dater du XIIe ou du début du XIIIe siècle, dépendait de l’abbaye de Charroux
.
Place de l’église Épenède 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
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The Church of Saint-Hilaire, which may date from the 12th or early 13th century, was under the jurisdiction of Charroux Abbey
L’événement PAH Les Monnuments à la bougie, Epenede, L’église Saint-Hilaire Épenède a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine