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AGENDA · Épenède

PAH Les Monnuments à la bougie, Epenede, L’église Saint-Hilaire Épenède

samedi 18 juillet 2026 · Épenède

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
16490 Épenède
Département
Charente
Tarif
5 5 5 gratuit moins de 12 ans

Épenède

PAH Les Monnuments à la bougie, Epenede, L’église Saint-Hilaire

Place de l’église Épenède Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 22:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Rendez-vous sur place
L’église Saint-Hilaire, qui pourrait dater du XIIe ou du début du XIIIe siècle, dépendait de l’abbaye de Charroux
  .

Place de l’église Épenède 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

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English :

Visit the Site
The Church of Saint-Hilaire, which may date from the 12th or early 13th century, was under the jurisdiction of Charroux Abbey

L’événement PAH Les Monnuments à la bougie, Epenede, L’église Saint-Hilaire Épenède a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine