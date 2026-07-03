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AGENDA · Brillac

PAH- Les Monuments à la bougie, BRILLAC, L’ÉGLISE SAINT-PIERRE Brillac

samedi 22 août 2026 · Brillac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
16500 Brillac
Département
Charente
Tarif
5 5 5 gratuit moins de 12 ans

Brillac

PAH- Les Monuments à la bougie, BRILLAC, L’ÉGLISE SAINT-PIERRE

Place de l’église Brillac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 22:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Rendez-vous sur place
L’église Saint-Pierre, située dans l’enceinte du château, date de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle.
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Place de l’église Brillac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

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English :

Visit the Site
The Church of Saint-Pierre, located within the castle grounds, dates from the late 12th or early 13th century.

L’événement PAH- Les Monuments à la bougie, BRILLAC, L’ÉGLISE SAINT-PIERRE Brillac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine