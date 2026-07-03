PAH- Les Monuments à la bougie, BRILLAC, L’ÉGLISE SAINT-PIERRE Brillac
samedi 22 août 2026 · Brillac
Informations pratiques
Brillac
PAH- Les Monuments à la bougie, BRILLAC, L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
Place de l’église Brillac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 22:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Rendez-vous sur place
L’église Saint-Pierre, située dans l’enceinte du château, date de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle.
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Place de l’église Brillac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Visit the Site
The Church of Saint-Pierre, located within the castle grounds, dates from the late 12th or early 13th century.
L’événement PAH- Les Monuments à la bougie, BRILLAC, L’ÉGLISE SAINT-PIERRE Brillac a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine