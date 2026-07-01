PAH Les Monuments à la Bougie, LE GRAND MADIEU, L’ÉGLISE SAINTJEAN- BAPTISTE Le Grand-Madieu
samedi 25 juillet 2026 · Le Grand-Madieu
Informations pratiques
Le Grand-Madieu
PAH Les Monuments à la Bougie, LE GRAND MADIEU, L’ÉGLISE SAINTJEAN- BAPTISTE
Place de l’église Le Grand-Madieu Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Rendez-vous sur place
Le Grand Madieu constituait avec le Petit-Masdieu (Terres-de-Haute-Charente) et le Chambon (Saint-Maurice-des-Lions) une importante commanderie de l’ordre templier de
Saint-Jean de Jérusalem.
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Place de l’église Le Grand-Madieu 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
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Le Grand Madieu, together with Le Petit-Masdieu (Terres-de-Haute-Charente) and Le Chambon (Saint-Maurice-des-Lions), formed an important commandery of the Knights Templar of
St. John of Jerusalem.
L’événement PAH Les Monuments à la Bougie, LE GRAND MADIEU, L’ÉGLISE SAINTJEAN- BAPTISTE Le Grand-Madieu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine