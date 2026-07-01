Informations pratiques

Le Grand-Madieu

PAH Les Monuments à la Bougie, LE GRAND MADIEU, L’ÉGLISE SAINTJEAN- BAPTISTE

Place de l’église Le Grand-Madieu Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Rendez-vous sur place

Le Grand Madieu constituait avec le Petit-Masdieu (Terres-de-Haute-Charente) et le Chambon (Saint-Maurice-des-Lions) une importante commanderie de l’ordre templier de

Saint-Jean de Jérusalem.

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Place de l’église Le Grand-Madieu 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

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Le Grand Madieu, together with Le Petit-Masdieu (Terres-de-Haute-Charente) and Le Chambon (Saint-Maurice-des-Lions), formed an important commandery of the Knights Templar of

St. John of Jerusalem.

L’événement PAH Les Monuments à la Bougie, LE GRAND MADIEU, L’ÉGLISE SAINTJEAN- BAPTISTE Le Grand-Madieu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine