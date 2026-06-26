Informations pratiques

Brigueuil

PAH-Les visites de quartiers, BRIGUEUIL, LA CITE MÉDIÉVALE

Place de la liberté Brigueuil Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Bâtie sur ce qui était à l’origine un oppidum gaulois, la cité de Brigueuil est un témoin remarquable de l’histoire de

notre région

.

Place de la liberté Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Built on the site of what was originally a Gallic oppidum, the town of Brigueuil is a remarkable testament to the history of

our region

L’événement PAH-Les visites de quartiers, BRIGUEUIL, LA CITE MÉDIÉVALE Brigueuil a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine