PAH-Les visites de quartiers, BRIGUEUIL, LA CITE MÉDIÉVALE Brigueuil
jeudi 23 juillet 2026 · Brigueuil
Informations pratiques
Brigueuil
PAH-Les visites de quartiers, BRIGUEUIL, LA CITE MÉDIÉVALE
Place de la liberté Brigueuil Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Bâtie sur ce qui était à l’origine un oppidum gaulois, la cité de Brigueuil est un témoin remarquable de l’histoire de
notre région
.
Place de la liberté Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Built on the site of what was originally a Gallic oppidum, the town of Brigueuil is a remarkable testament to the history of
our region
L’événement PAH-Les visites de quartiers, BRIGUEUIL, LA CITE MÉDIÉVALE Brigueuil a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine