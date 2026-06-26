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AGENDA · Brigueuil

PAH-Les visites de quartiers, BRIGUEUIL, LA CITE MÉDIÉVALE Brigueuil

jeudi 23 juillet 2026 · Brigueuil

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place de la liberté
Ville
16420 Brigueuil
Département
Charente
Tarif
5 5 5 gratuit moins de 12 ans

Brigueuil

PAH-Les visites de quartiers, BRIGUEUIL, LA CITE MÉDIÉVALE

Place de la liberté Brigueuil Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Bâtie sur ce qui était à l’origine un oppidum gaulois, la cité de Brigueuil est un témoin remarquable de l’histoire de
notre région
  .

Place de la liberté Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

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English :

Built on the site of what was originally a Gallic oppidum, the town of Brigueuil is a remarkable testament to the history of
our region

L’événement PAH-Les visites de quartiers, BRIGUEUIL, LA CITE MÉDIÉVALE Brigueuil a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine