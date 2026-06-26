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PAH-Les visites de quartiers, CHABANAIS, LE QUARTIER SAINTPIERRE Chabanais

PAH-Les visites de quartiers, CHABANAIS, LE QUARTIER SAINTPIERRE Chabanais jeudi 6 août 2026.

Adresse
place Colbert
Ville
16150 Chabanais
Département
Charente
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
5 5 5 gratuit moins de 12 ans

Chabanais

PAH-Les visites de quartiers, CHABANAIS, LE QUARTIER SAINTPIERRE

place Colbert Chabanais Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Attestée dès le Xe siècle, Chabanais était le siège de la principauté du même nom, dépendant du comté
d’Angoulême.
  .

place Colbert Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

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English :

First mentioned in the 10th century, Chabanais was the seat of the principality of the same name, which was part of the county
of Angoulême.

L’événement PAH-Les visites de quartiers, CHABANAIS, LE QUARTIER SAINTPIERRE Chabanais a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine