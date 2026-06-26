PAH-Les visites de quartiers, CHABANAIS, LE QUARTIER SAINTPIERRE Chabanais
PAH-Les visites de quartiers, CHABANAIS, LE QUARTIER SAINTPIERRE Chabanais jeudi 6 août 2026.
Chabanais
PAH-Les visites de quartiers, CHABANAIS, LE QUARTIER SAINTPIERRE
place Colbert Chabanais Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Attestée dès le Xe siècle, Chabanais était le siège de la principauté du même nom, dépendant du comté
d’Angoulême.
.
place Colbert Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
First mentioned in the 10th century, Chabanais was the seat of the principality of the same name, which was part of the county
of Angoulême.
L’événement PAH-Les visites de quartiers, CHABANAIS, LE QUARTIER SAINTPIERRE Chabanais a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine