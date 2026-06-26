Chabanais

PAH-Les visites de quartiers, CHABANAIS, LE QUARTIER SAINTPIERRE

place Colbert Chabanais Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Attestée dès le Xe siècle, Chabanais était le siège de la principauté du même nom, dépendant du comté

d’Angoulême.

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place Colbert Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

First mentioned in the 10th century, Chabanais was the seat of the principality of the same name, which was part of the county

of Angoulême.

L’événement PAH-Les visites de quartiers, CHABANAIS, LE QUARTIER SAINTPIERRE Chabanais a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine