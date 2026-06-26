PAH- Les visites de village,MASSIGNAC, ENTRE TERRE ET EAU, UN VILLAGE POUR DEUX FIEFS Massignac vendredi 31 juillet 2026.

Massignac

PAH- Les visites de village,MASSIGNAC, ENTRE TERRE ET EAU, UN VILLAGE POUR DEUX FIEFS

Place de l’église Massignac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 10:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Habité dès le Néolithique, le territoire de Massignac a abrité deux seigneuries sous l’Ancien Régime une rattachée au

comté de La Rochefoucauld avec comme siège le village et une autre rattachée à la principauté de Chabanais autour du fief des étangs.

.

Place de l’église Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inhabited since the Neolithic period, the territory of Massignac was home to two seigneuries under the Ancien Régime: one attached to the

Count of La Rochefoucauld, with the village as its seat, and another attached to the Principality of Chabanais, centered around the fief of Les Étangs.

L’événement PAH- Les visites de village,MASSIGNAC, ENTRE TERRE ET EAU, UN VILLAGE POUR DEUX FIEFS Massignac a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine