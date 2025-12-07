PAH Visite Guidée, MANOT, UN EXEMPLE DE CIMETIÈRE ANCIEN EN PÉRIPHÉRIE

cimetière Manot Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Rdv devant le cimetière, gratuit,

.

cimetière Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

English :

Rdv in front of the cemetery, free of charge,

German :

Rdv vor dem Friedhof, kostenlos,

Italiano :

Punto d’incontro davanti al cimitero, gratuito,

Espanol :

Punto de encuentro frente al cementerio, gratuito,

L’événement PAH Visite Guidée, MANOT, UN EXEMPLE DE CIMETIÈRE ANCIEN EN PÉRIPHÉRIE Manot a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Charente Limousine