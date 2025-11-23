Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PAH Visite Guidée ,SAINT-CLAUD, LA REVÉGÉTALISATION ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE AU COEUR DU PROJET DE GESTION DU CIMETIÈRE Saint-Claud

Cimetière Saint-Claud Charente

Début : 2025-11-23 15:00:00
2025-11-23

Rdv devant le cimetière, gratuit
Cimetière Saint-Claud 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

English :

Rdv in front of the cemetery, free

German :

Rdv vor dem Friedhof, kostenlos

Italiano :

Punto di incontro davanti al cimitero, gratuito

Espanol :

Punto de encuentro frente al cementerio, gratuito

