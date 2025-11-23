PAH Visite Guidée ,SAINT-CLAUD, LA REVÉGÉTALISATION ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE AU COEUR DU PROJET DE GESTION DU CIMETIÈRE Saint-Claud
PAH Visite Guidée ,SAINT-CLAUD, LA REVÉGÉTALISATION ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE AU COEUR DU PROJET DE GESTION DU CIMETIÈRE Saint-Claud dimanche 23 novembre 2025.
PAH Visite Guidée ,SAINT-CLAUD, LA REVÉGÉTALISATION ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE AU COEUR DU PROJET DE GESTION DU CIMETIÈRE
Cimetière Saint-Claud Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Rdv devant le cimetière, gratuit
.
Cimetière Saint-Claud 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
English :
Rdv in front of the cemetery, free
German :
Rdv vor dem Friedhof, kostenlos
Italiano :
Punto di incontro davanti al cimitero, gratuito
Espanol :
Punto de encuentro frente al cementerio, gratuito
L’événement PAH Visite Guidée ,SAINT-CLAUD, LA REVÉGÉTALISATION ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE AU COEUR DU PROJET DE GESTION DU CIMETIÈRE Saint-Claud a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Charente Limousine